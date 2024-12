La que fuera protagonista de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ya no sabe qué más hacer. " Lo único que me queda es rezar , que lo estoy haciendo todo los días, que no lo he hecho en mi vida, para que vuelva a andar normal porque es que ya...", expresa una angustiada Lucía Sánchez, que se está desahogando a través de sus redes sociales, donde ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hija en común con Isaac Torres .

Aunque Mía "ya no llora tanto de dolor", se sigue quejando y ha notado muy poca mejoría en lo que al caminar se refiere, lo que tiene en un completo sinvivir. "Sigue igual… andando de puntillas. Le estoy poniendo hielo también, para la inflamación. Ya no sé qué hacer. Lo único que me falta es llevarla a un fisio o a un podólogo, pero no hay cita. La niña no anda, va en el carro y estamos todo el día en el sofá. Procuro distraerla y veo a ver si evoluciona, pero sigue de puntillas", relata Lucía Sánchez, desesperada por este probleme de salud por el que su hija se está sometiendo a pruebas en el hospital.