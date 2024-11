No es la primera vez que se especula sobre la futura maternidad de Sofía y Kiko. De hecho, hace solo unos meses ya se habló de la posibilidad de que la influencer estuviera embarazada. Con sentido del humor, la también ganadora de 'Supervivientes' reaccionaba a los rumores mientras anunciaba con un 'anillo' la llegada de su 'bebé'.

Esta última publicación, en la que Sofía simplemente pretendía mostrar algunos trucos de maquillaje, no ha tardado en llenarse de comentarios referentes a su físico. "¿Y ese bombo, Sofi?", "¿Estás embarazada, Sofía? Estos pechos y trasero más voluminosos", preguntan algunos. Otros, directamente se atreven a confirmar este embarazo. " Ha subido de talla . Está embarazada", comenta un internauta.

"No es una opinión sobre físico: a mí sí empieza a parecerme que este embarazada. Y sí, tiene todo el derecho del mundo a negarlo aún siendo verdad. Si así fuese.. lo dirán cuando les apetezca. Tal vez quieren esperar a que el embarazo esté más avanzado. O tal vez no lo esté. Pero en otro video le costó subirse los pantalones y ella dijo: voy a tener que cambiar de talla. (Primera indirecta). Y en este vídeo también lo parece. Ya que ella es de complexión delgada y hace mucho gym y dieta saludable. No neguemos tampoco "lo que parece evidente". Sea como sea.. Que le vaya genial la vida con o sin embarazo", dice otra usuaria de Instagram, convencida de que diga lo que diga Sofía Suescun, está embarazada.