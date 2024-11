Susana Megan aclara cómo se lleva con Manu tras hablar de su situación sentimental actual

Con su declaración de intenciones, la de Alcoy ha confirmado que está soltera cuatro meses después de su ruptura, que no ha sido nada fácil para ella: "No voy a negar que fue complicado, pero forma parte del proceso [...] Al principio me sentía un poco desubicada, pero poco a poco me he ido adaptando a mi nueva vida y me siento muy feliz [...] Si alguna vez siento que cojeo ahí está mi psicólogo, que es una de las mejores decisiones que tomé para darme el apoyo y las herramientas necesarias para muchos momentos de mi vida, junto con el apoyo de mi familia y mis amigos".