Anabel Pantoja y las pistas que dejaban entrever el embarazo de su primer hijo con David Rodríguez

Anabel Pantoja y toda su familia están de enhorabuena. La sobrina de Isabel Pantoja ha descubierto la noticia que algunos ya califican del año a través de una portada en la revista 'Lecturas'. La exconcursante de ' Supervivientes ', de 38 años , está embarazada de cuatro meses de su primer hijo con su novio David Rodríguez . Toda una sorpresa que ella se ha cuidado mucho de no ser descubierta. ¿Cómo ha ocultado su tripita? Las inteligentes decisiones que ha tomado y otras pistas que han pasado desapercibidas hasta ahora...

El secreto que tan bien ha guardado hasta el momento la influencer lo ha destapado a través de una imagen en la que aparece luciendo barriguita por primera vez y que forma parte ya parte de la historia de la prensa rosa. "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada", ha revelado Anabel y, lo cierto, es que por su agenda y sus redes sociales, esta no exagera ni un poco, aunque sí que haya puesto cuidado en que no se descubra antes de tiempo su estado de buena esperanza.