Exclusiva | Álvaro Muñoz Escassi y la mujer que le envió el correo a María José Suárez han llegado a un acuerdo

Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas', ha negado que Álvaro Muñoz Escassi haya sido víctima de una extorsión y ha defendido las palabras de Makoke en 'Así es la vida': "Me dicen que no se trata de una extorsión, sino de una deuda que él no había pagado. Lo que le ha reclamado a Escassi es que le pagase un dinero que le debía".