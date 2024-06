Anabel Pantoja, embarazada, cuenta la petición que le ha hecho a su novio

En su entrevista en la revista 'Lecturas', la influencer ha contado que está muy feliz y que tiene muy claro que convertirse en madre no hará que descuide otras facetas de su vida , como es la profesional: "Voy a trabajar todo lo que pueda. Quiero ser cercana, estar todo el tiempo del mundo con el bebé y a la vez ser independiente. Le voy a entregar mi vida, pero no toda". Otro aspecto que no quiere descuidar es el de su relación de pareja con David, al que le manifestado su deseo de continuar viviendo su historia de amor.

David Rodríguez ha aceptado ambas peticiones y Anabel Pantoja confiesa en 'Lecturas' que no puede estar más feliz porque solo de esa manera verá cumplido su sueño y alcanzará la felicidad absoluta: "Él me dice que sí y yo toco madera, no me puedo quejar, pero la vida se puede torcer de un momento a otro".