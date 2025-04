Padres de la niña agredida en la guardería de Torrejón: "El vídeo original es todavía más duro"

Agotados física y mentalmente desde que vieron cómo su hija estaba recibiendo esas agresiones, han dicho: "Ahora no tenemos quién cuide a nuestros hijos para poder trabajar", han protestado.

Sobre cuál fue su reacción al ver el vídeo, Ronaldo ha dicho: "Tuve que verlo varias veces. Era muy duro porque el vídeo original es todavía más duro que el que se emite en televisión. Se me pasaron demasiadas cosas por la mente", ha dicho.

Lo primero que piden es que esta guardería quede clausurada: "No solamente es la persona que también agrede a la niña, también la directora que fue la persona que nos dio la confianza para dejar allí a la niña. A veces me da hasta más rabia esto. Si ella es la persona que tiene a su cargo la guardería, ¿por qué no hace nada?", ha sentenciado en directo.