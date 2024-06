Yulen Pereira, sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez: "Se les relacionó cuando estaba conmigo"

Con esta información ya confirmada, una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado a Yulen Pereira por la relación de Anabel y David y esta vez el esgrimista no ha querido quedarse callado: "Me quiero guardar alguna cosa un poquito que pienso para mí porque sino este micrófono se va a poner muy caliente, va a salir fuego. Es que al final me hacéis dar unas opiniones que son un poco comprometidas... Me haces preguntarme cómo le va a mi ex con el chaval con el que se le relacionó cuando estaba conmigo y ahora van a ser padres... Es un poco raro e incómodo".