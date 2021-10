El hermano de Adara vuelve a estar en el ojo del huracán sin él pretenderlo. Aitor Molinero es un gran misterio para el público, pero de sobra es conocida la pasión que le tiene su madre, Elena Rodríguez, que siempre que puede se acuerda de él y le demuestra su amor. Lo hizo en su concurso de 'Supervivientes' y ahora también en 'Secret Story'. Y por si eso no fuera suficiente él mismo ha revolucionado sus redes sociales con la mejor noticia que podría dar : está enamorado y próximamente se convertirá en padre .

Pese a que ese acercamiento con Jesús Molinero todavía no se ha producido, Aitor está viviendo un gran momento personal. Desde 'Outdoor' hemos puesto el foco en su cuenta de Instagram, que es un buen reflejo de los últimos acontecimientos que ha experimentado en los últimos tiempos. Por lo pronto, el hermano de Adara ya no frecuenta el salir tanto solo en las fotos. Junto a él posa su novia, su nueva ilusión de la que no se sabe nada y la que será la madre de su primer hijo.