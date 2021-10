Pol Badía confiesa cómo era vivir con Adara Molinero fuera de la televisión: “No había día en el que no discutiéramos”

Poco queda de aquel Pol Badía que entró a 'Gran Hermano' vestido de luchador. El catalán consiguió una plaza en la decimoséptima edición del formato y logró vivir todo tipo de emociones. Como él mismo ha contado en una entrevista en exclusiva para Outdoor esta experiencia le permitió crecer como persona y madurar. Y no solo eso. Gracias a 'GH 17' encontró a la que se convirtió en su primera novia: Adara Molinero, de la que ha contado en esta entrevista el motivo real por el que rompió con ella y cómo fue su dura convivencia en pareja.

Ahora, cinco años después, el ex gran hermano repasa su relación con la madrileña y no duda en dar detalles de cómo era convivir con ella fuera de la televisión. Asimismo, Pol Badía ha hablado de su noviazgo con el Maestro Joao y cómo vivió el triángulo amoroso que formaron con Adara Molinero en 'GH VIP 7' Y es que, ahora que vive alejado de la pequeña pantalla, el joven se ha explayado y no se ha dejado nada en el tintero.

¿Cómo recuerdas tu paso por 'Gran Hermano 17'?

Lo recuerdo con muchísimo cariño y emoción. A día de hoy, aún se me ponen los pelos de punta cuando hablo de 'GH'. Me marcó muchísimo, me conocí más a mí mismo y maduré. Además, yo que era fiel seguidor del formato ni te lo imaginas. Siempre había soñado en ser uno de los concursantes. Nunca olvidaré las mariposas que sentí cuando entré en la casa. Creo que esa es la verdadera magia de la televisión. En mi opinión, el ingrediente que cambia todo es que entramos siendo anónimos y vírgenes en el mundo televisivo. Es crucial para vivir la experiencia desde el corazón. No es como otros programas donde van famosos y saben lo que tienen que hacer para llegar lejos o tener el cariño del público.

¿Cuándo te diste cuenta de tus sentimientos por Adara Molinero?

La primera vez que vi a Adara dije “que chica tan guapa”. Y, siéndote sincero, ella no era el prototipo de mujer con el que yo había estado hasta entonces. Fue un flechazo. Yo la buscaba por la casa para ver qué hacía y hablar con ella. Y me di cuenta que sentía algo más cuando me molestaba verla hablar con Rodrigo. En esos momentos, pensaba que ella no buscaba lo mismo que yo. Y quiero dejar claro que no hablo de Adara porque ahora esté en 'Secret Story' Nuestra historia de amor comenzó en televisión y es inevitable no hacer ninguna alusión cuando recuerdo mi paso por 'GH'. Ella hizo varias entrevistas cuando el Maestro Joao y yo estábamos juntos y no estaba en la pequeña pantalla.

Muchos pensaban que Adara comenzó una relación contigo para dar celos a Rodrigo. ¿Cómo viviste ese triángulo amoroso?

Han pasado cinco años y, hoy en día, creo que no comenzó un noviazgo conmigo para dar celos a Rodrigo. Estoy seguro de que sí que tuvieron una atracción física al principio, pero eran muy diferentes en cuanto a valores y personalidad. No compartían cosas imprescindibles para tener algo más. Conmigo fue distinto. Yo creo que con el paso del tiempo vio que éramos compatibles y nos enamoramos. Sino no hubiéramos seguido la relación una vez fuera de 'Gran Hermano'. Por eso no me afecta los que dicen que fui su segundo plato.

¿Cómo es convivir con Adara?

No te voy a mentir, horrible. Yo cada noche, antes de dormir, hacía un repaso de mi relación con ella y no había día en el que no hubiéramos discutido. Se enfadaba por todo. Por si miraba a una chica en la calle, por si seguía a alguien en Instagram e incluso por si me quitaba la camiseta en algún bolo. No podía hacer nada. Siempre quería tener la razón y he llegado a pedirle perdón, sin sentirlo, por cosas que no debía para que me dirigiera la palabra. Y no es algo que diga yo. Para los que siguen los realities show en los que Adara ha participado pueden ver que es imposible convivir con ella. Se pelea con todos. Muchos la apoyan porque como concursante de realities show es muy buena pero carece de léxico y cultura.

¿Por qué rompisteis vuestra relación?

Adara y yo no tenemos nada que ver. Somos personas totalmente diferentes. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro sino que somos distintos. Hicimos todo muy rápido. Al poco tiempo de salir de 'GH' que aún no estaba consolidada la relación, nos fuimos a vivir juntos. Yo soy un chico que me gusta tener mi espacio y tener mis momentos de intimidad. Adara es todo lo contrario. Le gusta hacer todos los planes en pareja. Yo con 22 años no estaba preparado para eso. Un día teníamos que lavar el coche y le propuse que mientras yo estaba en el gimnasio que fuera ella a hacerlo en un momento. Sin embargo, prefirió que yo terminase para ir a hacerlo juntos. Incluso le comenté de irme de Erasmus, porque en ese momento estaba estudiando, y me dijo que si me iba ella lo hacía conmigo. Yo quería desconectar y vivir la experiencia de empezar de cero en otra ciudad durante unos meses. He de confesar que, por primera vez, tuve ansiedad cuando estaba con Adara. Por eso rompimos. Fue un cúmulo de cosas que hizo que cada uno tomara su camino.

¿Consideras que es mala persona?

Yo no quiero catalogarla de buena o mala persona pero sí que tengo una opinión basada en mi experiencia con ella. Adara es una persona que carece de autocrítica y que se cree que siempre tiene razón. Además, no se deja ayudar. Cuando alguien se acerca y le dice las cosas como son, ella prefiere perder a esa persona antes de asumir que a veces se equivoca. Se encierra en ella misma. No creo que sea consciente de que lo hace. Tiene una forma de actuar que es innata pero es algo que debería cambiar.

¿Qué sentiste al reencontrarte con ella en 'GH VIP 7'?

Estaba algo nervioso porque no sabía ni cómo iba a reaccionar yo mismo. Habían pasado dos años desde que nos vimos por última vez y nuestro reencuentro iba a ser en la misma casa en la que nos conocimos. No sabía que iba a sentir hasta que todo ocurriese ya que podrían surgir de nuevo los sentimientos. Pero la verdad es que fue muy bonito. Cuando la vi me di cuenta que era una etapa superada y fuimos amigos, recordamos buenos momentos allí y no tuvimos mal rollo. Incluso yo apoyaba a Gianmarco para que estuviera con ella. Luego, cuando salimos, me bloqueó como siempre y ahí terminó todo.

¿Y al ver al Maestro Joao?

Estábamos juntos pero él habló de una historia con otro chico y yo me enteré desde el plató. Entré con el objetivo de que me diera explicaciones. Yo no daba por zanjada mi relación hasta hablar con él. Tuvimos una discusión y me erizo de pensarlo ya que sentí una mezcla de rabia y emoción cuando lo vi. Me vine abajo y lloré. Era un cúmulo de emociones y recuerdos que hicieron que me derrumbase.

¿Cómo comenzó vuestra relación?

Me gustó mucho su participación en 'Supervivientes'. Me reía mucho con sus intervenciones y el papel que tenía en el reality show. Una vez salió, le felicité por su concurso y le agradecí su apoyo durante mi participación en 'GH 17'. Y, al final, nos intercambiamos los teléfonos y cuando fui a Madrid quedamos a tomar algo. Hubo una conexión y una química tremenda. No me esperaba para nada que pasase eso ya que no quedé con ninguna intención. Me encantó como se expresaba y como hablaba.

¿Cuál ha sido tu mejor momento con Joao?

Te diría muchos. Desde conciertos, hasta eventos pasando por días de fiesta. Pero sin ninguna duda, guardo un gran recuerdo de todos los viajes que hacíamos en coche. Se nos pasaban las horas volando. Jamás me he reído tanto con nadie como con Joao. Además, da gusto hablar con él ya que es una persona con cultura y que tiene una forma de expresarse que te cautiva.

¿Te enamoraste de él?

Muchos me preguntan si me enamoré más de Adara o de Joao, pero son amores distintos. Con ella yo tenía 22 años, sentía atracción física, era mi primera pareja y estábamos en un entorno que propició que aquello ocurriera ya que nos veíamos las 24 horas del día. A Joao lo conocí de una manera totalmente diferente y he vivido grandes momentos con él. Hay muchos tipos de relaciones y en este caso son distintas. Aunque muchos criticaron mi noviazgo con él, Joao y yo sabíamos lo que había y con eso nos sobraba.

¿Mantenéis contacto?

Sí, tenemos muy buena relación. Es cierto que cuando terminó 'El tiempo del descuento' estuvimos un tiempo sin hablarnos pero a día de hoy tenemos contacto y hay un bonito recuerdo de todo lo que vivimos juntos. No todas las relaciones terminan como la de Adara que bloquea a todo el mundo. Le tengo mucho cariño. Sé que en el momento que lo necesite estará ahí y yo para él lo mismo. Me alegro mucho que ahora esté feliz y enamorado de su novio.

¿Con qué concursante no te gustaría volver a verte las caras en un reality show?

Me da igual a quien me pongan. No tengo miedo a nadie y al final es un concurso. Además, como convivimos varias personas si coincidiese con alguien con quien no tengo buen rollo podría intentar mantener una convivencia cordial y relacionarme con el resto de compañeros. Además, los problemas que surgen allí, quedan allí. No guardo rencor a nadie y, por tanto, no vetaría a ninguna persona.

Como seguidor de 'Secret Story', ¿cuál sería tu secreto?

El recurso de los secretos es muy interesante y da juego porque tienes que sacar información a tus compañeros para intentar acertarlo. Y no solo eso, también estar pendiente de que nadie descubra el tuyo. Me hubiese encantado que estuviera en mi edición. Y no sé qué secreto llevaría ya que no tengo nada que esconder. Siempre he contado todo. Quizá sería que tengo una baguette entre las piernas (risas).

¿Quién es tu concursante favorito?

Soy muy amigo de Luis Rollán y le prometí que le iba a apoyar. Por amistad quiero que gane él aunque las veces que lo haga mal lo voy a decir. Un amigo te dice lo bueno y lo malo. Y dejando a un lado el corazón, me está gustando mucho el concurso de Cristina Porta. Y he de confesar que me parece una chica muy guapa y me he enamorado. No creía en el amor a primera vista hasta que la vi.

¿Cómo es Pol Badía en su día a día?

Muchos dicen que no salgo en televisión y que estoy olvidado. Lo hacen como insulto pero no me afecta ya que estoy muy contento con la vida que tengo. Para mí no vale todo. No haría cualquier cosa para volver. Más de una vez he declinado ir a programas para hablar mal de personas que han estado en mi vida. Y si por algo me caracterizo es por ser el mismo que antes de dar el salto a la fama. Ahora, sigo con la misma gente con la que tenía relación antes de entrar en 'GH 17'. En el terreno laboral, el año pasado terminé mis estudios de INEF, en los próximos meses abriré mi negocio de entrenador personal y hace dos semanas he vuelto a la lucha libre.

¿Qué faceta tienes que el público no conoce y te gustaría mostrar?

Me encantaría que la gente conociese como soy en realidad. A simple vista muchos creen que son un prepotente y un creído pero para nada soy así. Me ha pasado con varias personas que al conocerme se han sorprendido porque han conocido a un Pol que dista mucho de lo que ellos creían. Tenían una concepción errónea de mí por mi paso por la televisión.

¿Con qué programa te gustaría volver a la pequeña pantalla?

Me encantaría participar en 'Supervivientes'. Para mí, como concursante, creo que este reality show es el mejor que se emite hoy en día. Tiene que ser una experiencia inolvidable. Y eso que mi sueño siempre había sido participar en 'GH’' Además, por mi condición física y como amante del deporte creo que podría hacer un gran concurso. Lo daría todo y disfrutaría al máximo. Ojalá pueda ir y demostrar lo que valgo. Tengo esa espina y deseo poder algún día quitármela.

¿Cómo está tu corazón en estos momentos?