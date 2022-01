Adara Molinero se tatúa a su hijo Martín en el antebrazo: "Ya no me hago más tatuajes"

Hay quien dice que una vez que se empieza, ya es difícil parar...y sino, que se lo digan a Adara Molinero, que parece haber caído rendida a los encantos de la tinta bajo la piel. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' no solo ha decidido empezar a tunear su piel, sino que lo ha hecho tatuándose dos diseños en la misma sesión.

Si bien pudimos saber que el primero de ellos la unía para siempre a su novio Rodri, no ha sido hasta ahora que hemos conocido de qué se trataba el segundo y misterioso tatuaje. Como no podía ser de otra manera (y como muchos sospechaban) la que fuera azafata de vuelos ha decidido tatuarse a su hijo en el antebrazo, una zona del cuerpo a la vista de todos, lo que hace pensar que Adara no ha pretendido ocultar en ningún momento este significativo tattoo.