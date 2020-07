Adara Molinero posa con bañador mini y le llueven las críticas: “Te queda fatal”

Con cuerpazo y feliz disfrutando de sus vacaciones. Así ha posado Adara Molinero en Ibiza con un atrevido y criticado (por sus haters) bañador mini con el que ha incendiado su perfil de Instagram. La que fuera ganadora de ‘ GH VIP’ está pasando unos días de descanso en las Islas Baleares junto a Rodri, el nuevo amor de la ex gran hermana.

No sabemos si la madrileña se bajó a la playa con él o no, pero lo cierto es que la imagen que ha publicado en su post de Instagram ha triunfado consiguiendo más de cien mil likes y casi cinco mil comentarios. Algunos de ellos como el del excompañero de aventura de su madre Nyno Vargas que ha comentado de manera irónica: “Oh, qué bonitas… Las montañas del final”. Otra persona que ha querido opinar ha sido Susana Mega que le ha bastado escribir “tía” para poner con palabras su admiración ante la foto.

La exconcursante de 'GH' recibe duras críticas por su bañador

Pero no todos sus seguidores han aplaudido el gesto atrevido de la ex de Hugo Sierra y mucho de ellos han criticado tanto la instantánea como el atrevido y diferente traje de baño. “No mola nada, te queda fatal”, “qué hortera dios mío”, “silicona time”, “sales muy mal, sorry”, “yo no sé quién será tu estilista” o “¿te piensas que por enseñar más estás más bonita?”, son solo algunos de las muchas críticas que ha recibido.