Chiqui y Borja hablan sin tapujos sobre su separación tras declarar ante el juez: "13 años a la borda"

La cosa no ha quedado ahí y Chiqui ha señalado que ha tirado “13 años a la borda”, los que duró su relación con Borja. Además, ha asegurado que lo ha pasado “muy mal” y que le ha dolido mucho todo lo que ha pasado, aunque ha matizado lo siguiente: “Más me dolían otras cosas que ya no”. La reportera de ‘Sálvame’ ha dicho que lo malo se quedará para siempre en el fondo de su corazón.

Tras verse las caras ante un juez, la exconcursante de ‘GH’ ha revelado que se va a realizar un juicio porque “no hay entendimiento”. Por su parte, Borja también se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha lanzado un mensaje tras salir de declarar ante el juez: “Una mañana para alegrarse, pero a la vez triste por no terminar bien. En términos generales, contento con el resultado”.

Después de la publicación de estos mensajes por parte de ambos, Borja también se ha sincerado con sus seguidores a través del famoso ‘preguntas y respuestas’ de Instagram. Ha sido ahí donde el exmarido de Chiqui ha asegurado que no volvería con ella. Por si fuera poco, también ha publicado un enigmático mensaje que dice lo siguiente: “Estoy a dieta de pensamientos malos, personas destructivas y de cosas que no me convengan”.