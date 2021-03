¿Por qué está siendo tan comentada? Básicamente porque estamos acostumbrados a ver en su perfil de Instagram muchas fotos en las que Isla posa divertido junto a sus hijos o de manera informal, pero no es nada habitual que saque a relucir su pasado ni que nos enseñe cómo era de pequeño. De ahí la sorpresa de cuando el ex de Isa Pantoja ha aparecido con una foto sonriente en la que se ve cómo ha pasado el tiempo.

En la publicación, Alberto Isla no ha puesto ninguna frase ni ninguna palabra, pero eso no ha evitado que se acumulen los 'likes' y comentarios tratando de sacar parecidos o mostrarle cariño al de Sanlúcar de Barrameda: "Es igual que su padre", "¡Qué carita! Casi no has cambiado", "Tus ojazos y rizos, inconfundibles", son algunas de las frases que le han dedicado, aunque también han dejado claro que sus hijos no se parecen tanto a él. "Estás muy guapo, pero tus niños se parecen a sus mamás, también muy lindos los dos".