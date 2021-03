La decisión de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tras su ruptura con Manuel

Melyssa Pinto se ha sincerado con sus seguidores y ha comunicado la drástica decisión que ha tomado tras romper su relación con Manuel. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Tom Brusse se ha confesado como nunca con sus fans y ha anunciado su determinación.

Concretamente, ha sido a través de su canal de ‘mtmad’ donde la ex de Tom Brusse ha comunicado la decisión que ha tomado tras romper con su novio, algo que ha causado mucho revuelo entre sus seguidores. “Hay cosas que me afectan personalmente más de lo que deberían. Entiendo que haya personas que quieran saber todo sobre mi vida, pero hay cosas que prefiero no contar”, ha comenzado expresando.

Tal y como ha explicado Melyssa Pinto, considera que hay temas que son muy complicados para ella y sobre los que le cuesta mucho hablar públicamente. “Aunque las personas que estamos delante de una cámara exponemos nuestra vida, tenemos derecho a decidir qué queremos contar”, ha señalado con total sinceridad.

La influencer ha continuado hablando sobre las cosas que más le afectan personalmente y ha revelado que recibe infinidad de críticas a través de las redes sociales, algo que le ha llevado a replantearse esta situación y tomar una decisión. “Quiero que entendáis como me siento cuando vivo este tipo de situaciones. Yo siempre que hago las cosas intento dañar lo menos posible a otras personas. No me gusta hacer daño a nadie”, ha apuntado.