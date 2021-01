Cada uno con su mascarilla y del más pequeño al más grande, como si de una escalera se tratara, padre e hijos han sonreído frente a la cámara que ha inmortalizado el bonito momento. Una imagen que Isla ha acompañado con unas palabras de lo más enternecedoras. “Espero siempre estar a la altura de lo que necesitáis. He aquí la vida”, ha escrito en la publicación de Instagram que acumula más de 8 mil likes y cientos de comentarios.

Entre los mensajes que han quedado registrados están los de los fans que aplauden el papel como padre del gaditano. Este ha sido el comentario que ha compartido una de sus fieles seguidoras en el tablón y que refleja la tónica general de las opiniones que ha recibido: “Vaya hijos guapos y vaya padrazo”. Pero no ha sido la única frase positiva porque también otra de sus seguidores le ha escrito que le gusta que haya cambiado y “que estés disfrutando ahora de tus hijos. Os lo merecéis”.

Hay que recordar que el andaluz se alejó del foco mediático tras su participación del reality de supervivencia de Telecinco. Ahora, alejado de las cámaras, el ex de Chabelita vive centrado en su trabajo y en sus dos hijos. Solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para ver que tanto Alberto como Alejandro son ahora mismo su prioridad absoluta.

Pero antes de esto el camino no fue nada fácil. Sobre todo con Alejandro, el hijo que tiene con Estefanía Fernández. La sevillana se quedó embarazada con tan solo 16 años y tuvo que luchar para que el exyerno de Isabel Pantoja lo reconociera como suyo. Hasta que las pruebas de paternidad no demostraron el vínculo biológico Isla no quiso hacer ninguna declaración sobre el tema.