El estrés pasa factura a Alejandra Rubio que sufre un enorme herpes facial

A través de sus 'stories' de Instagram, Ale Rubio ha confesado que le pica mucho y que no sabe muy bien cómo cuidarlo. Sus seguidores no han tardado en darle los mejores consejos para tratarlo. "Me ha salido un herpes por estrés y me pica mucho, es horrible", ha comentado.

"Me estáis diciendo que no me lo tape porque tarda es secar pero es que lo que me han mandado son unos polvos que se echan en 1 litro de agua y te los tienes que poner con una gasa pegados. Entonces lo tengo como mojado todo el raro, ¿es malo? Me habéis dicho que así tarda más en secar, no lo entiendo", ha consultado Alejandra, muy preocupada.