Alejandra Rubio confiesa su peso y aclara si se ha operado: "Me vais a machacar"

La hija de Terelu Campos se ha armado de valor y ha respondido a una de las preguntas que más le hacen continuamente. Por primera vez, Alejandra ha desvelado su peso y lo ha hecho sabiendo que esto puede generar una oleada de críticas. Así ha contestado la estudiante de Derecho: "Me vais a machacar, peso 43 kg. Sí, estoy muy delgada, es mi constitución. No tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema. Lo digo de antemano porque os conozco".