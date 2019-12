María José Campanario reaparece junto a Jesulín de Ubrique: "He necesitado ayuda psiquiátrica"

Hace casi veinte años, concretamente en septiembre del año 2000 sus caminos se cruzaban en un restaurante gaditano para no volver a separarse. Juntos han ido superando todas las piedras en el camino y nada ni nadie ha conseguido desestabilizarlos, ni siquiera Belén Esteban, de la que también han hablado. "Nunca he tenido un mal gesto en persona con Belén. Y de ella he recibido lo mismo, aunque lo que se proyectaba después era completamente diferente", ha asegurado Campanario.