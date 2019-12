Jorge Javier Vázquez, tras su operación: "Me están medicando contra una depresión"

Jorge Javier espera que esta operación no le afecte como la anterior, pues todo esto ha sido muy difícil para él. Aprovechando esta entrevista, ha querido aclarar lo que le han hecho exactamente. "Había un estrechamiento de un 'stent'. En un principio, me tenían que colocar otro 'stent', pero al hacer la operación han visto que se produjo una pequeña herida y para solventarlo han colocado otro 'stent' más", cuenta. En total, tendría cuatro mallas extensibles en la cabeza. La operación se hace por la ingle y asegura que no duele absolutamente nada.