Paula ‘GH’ reaparece irreconocible y le llueven las críticas: “Pensé que eras otra persona”

De la Paula que conocimos en 2014 cuando entró en ‘ GH ’ a la actual hay un cambio físico muy considerable que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. La joven que entraba con 18 años en Guadalix de la Sierra, para alzarse finalmente con el maletín de ganadora en una de las finales más emocionantes del concurso, lucía una melena rubia y tenía unos rasgos faciales muy diferentes a los actuales.

Y ha fue ella la que comentó a sus seguidores hace unos meses las operaciones que se había realizado. La ex gran hermana se sometió a un aumento de pecho, algo que se pensó y meditó durante un tiempo. Pero no sólo ese ha sido el único retoque, porque la exconcursante de ‘GH’ se ha sometido a una rinoplastia y también se ha puesto relleno de labios.

La exconcursante de 'Gran Hermano', muy criticada en su última imagen en redes

Precisamente en la última foto que ha compartido se pueden ver todos esos cambios que ha ido realizando en los últimos años y que no han pasado desapercibidos para los usuarios. ”Siempre me has gustado, pero pienso que eres muy joven para tanto retoque”, “eras preciosa y ahora eres otra chica distinta” o “No pareces tú....”, son solo algunos de los cometarios que han criticado la apariencia de la que fuera ganadora del reality de convivencia.