Alejandra Rubio se moja y dice con qué personaje famoso no viviría nunca: "Me da muchísima caña"

Alejandra Rubio no tiene secretos para su amigo Aless Gibaja y juntos han querido compartir algunas de sus confidencias más top en este nuevo vídeo de 'Black Sheep', en su canal de mtmad . La hija de Terelu Campos se ha sometidoy así hemos descubierto el reality al que nunca se presentaría o el personaje famoso que no aguanta porque no sabe que tiene en contra de ella y desde luego que con él no conviviría.