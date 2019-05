Kiko Rivera e Irene Rosales enseñan los primeros pasos de su hija Carlota: "Ya anda sola"

Los exconcursantes de 'GH DÚO' no han podido reprimirse y ambos han enseñado el momentazo en sus perfiles de Instagram. Con un bonito mensaje por parte de Kiko "sus primeros pasos" y también de Irene "Carlota ya anda sola", la pareja, muy emocionada, ha compartido el bonito momento.

Tanto Kiko como Irene tienen dos hijas, Carlota de casi un año y medio y Ana de tres años. Son sus dos princesitas, que han echado mucho de menos durante la estancia de ambos en la casa de 'GH DÚO'. Precisamente hace unas semanas, Kiko e Irene disfrutaban de un fin de semana de lo más familiar. "Por fin con mis reinas! ¡Qué maravilla poder sentirlas de nuevo! No saben cuanto las extrañé", escribió Kiko junto a una imagen con sus hijas.

Pero también Irene Rosales es una mamá entregada y que da la vida por sus 'pollitos'. La sevillana aprovechó el día de la madre para subir una imagen junto a sus hijas con un emotivo mensaje para sus hijas: "Ser mamá es la sensación más bonita y única que pueda existir en la vida, es enseñarle el camino de la vida a mis hijas, no sé si lo hago bien o mal pero lo que si sé es que es con todo el amor del mundo y siguiendo los patrones de mi mamá".

La exconcursante de 'GH DÚO' también aprovechó el escrito para agradecer a su madre todo lo que ha hecho por ella: "Gracias mamá por la educación que me has dado, para mí brillante, dejándome cometer errores para aprender de ellos, dándomelo todo pero sabiendo valorar cada detalle, momento o cosa, eres mi ejemplo de superación y estoy orgullosa de ti y de como has sabido sacar adelante a tus 5 hijos casi tu sola. Te adoro. ❤️ Feliz día de la madre ❤️".