Alejandro Tous y Esther Acebo podrían ser pareja: sus muestras de amor en público

Alejandro Tous y Esther Acebo podrían ser la nueva pareja sorpresa de la temporada. El que fuera protagonista de 'Yo soy Bea' y la actriz de 'La casa de papel' podrían haber comenzado una relación amorosa tras compartir pantalla en el cortometraje 'But not with you'. A pesar de que todavía no se han pronunciado al respecto, lo cierto es que esta dupla de actores se ha mostrado su amor en público en numerosas ocasiones.