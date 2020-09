Con cambio de look y soltera: la vida actual de Ruth Núñez, la protagonista de 'Yo soy Bea'

Los últimos tiempos no han sido nada sencillos para la protagonista de la versión española de la exitosa ‘Betty la fea’, quien ha decidido dar un giro radical a su vida después de poner punto y final a su relación con Alejandro Tous, quien precisamente daba vida a Álvaro Aguilar en la ficción de Telecinco , el amor platónico de la protagonista. Ruth Núñez, de 41 años, se ha cortado la melena y está completamente centrada en sus proyectos profesionales. Así es la nueva vida de la que fuera protagonista de una de las series más exitosas de Mediaset.

Inteligente, tímida, solidaria y sumamente responsable. Así era, a grandes rasgos, la protagonista de ‘Yo soy Bea’, quien no solo consiguió conquistar el corazón del joven director de la revista de moda y tendencias ‘Bulevar 21’ en la ficción.

La complicidad entre Ruth y Alejandro traspasó el set de rodaje y comenzaron una bonita historia de amor que vivieron en la más estricta intimidad. La discreción fue la pauta en este noviazgo, que sellaron con un ‘sí, quiero’ en una ceremonia celebrada en 2016. Únicamente las redes sociales fueron testigos de alguna que otra muestra de amor pública entre la pareja. La última tuvo lugar en octubre de 2017, cuando Alejandro Tous, hermano de Ángel Tous, ex de Sabrina Mahí y concursante de ‘Gran Hermano 2’, dedicaba unas bonitas palabras a su entonces mujer. "Hace 11 años me crucé con una actriz que me dejó con la boca abierta y gracias a vuestro cariño volamos muy, muy, muuuuyyy alto", comentaba el actor.