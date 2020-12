Alma Cortés ha explicado que lleva un tiempo sin salir de casa y que está muy ocupada con sus exámenes y el trabajo. “La verdad es que llevo varias semanas como que no estoy en mi mejor momento. Nunca me sincero con ustedes, ni con nadie prácticamente. Creo que la mayoría de mis amigas se van a quedar flipando cuando vean esto”, ha señalado.

La influencer ha confesado que le apetecía compartir esto con sus seguidores porque cree que es necesario aclarar que si no está más activa es porque su situación no se lo permite. “Creo que se me ha juntado un poco todo. Las obligaciones que tengo, estudiar, que me siento un poco triste… Estoy un poco sensible la verdad”, ha contado.