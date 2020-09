Alyson Eckmann cambia de look y sus seguidores reaccionan: "Resalta tus rasgos mucho más"

Nos conquistó a todos con su aire fresco y muy americano como una de las integrantes del late night ‘Hable con ellas’, pero la conocimos mucho más a fondo tras pasar por ‘ Gran Hermano VIP’. Alyson Eckmann no sólo se llevó el maletín con el premio en su edición, sino también una legión de seguidores que aún continúan al lado de ella a pesar de vivir desde hace tiempo en Estados Unidos. Son esos followers precisamente los que se han impresionado con el radical cambio de look que ha experimentado. La presentadora se ha cambiado el color de pelo ¡y ha apostado por un arriesgado azul!

“Estas mil veces más guapa así”, “Resalta tus rasgos mucho más” o “Es un gusto no ver tanta rubia para variar” son algunos de los muchos comentarios que ha recibido la joven americana en el post que ha publicado en su perfil de Instagram. En la imagen - que acumula miles de likes y cientos de mensajes- se la puede ver luciendo un favorecedor color de pelo azul. Ella ha preferido titularla con la siguiente frase: “Morning from mine to yours or whatever”.