Steisy se sincera sobre su aumento de peso y confiesa el motivo por el que está medicándose: "Es un tema delicado"

El verdadero motivo por el que la extronista de 'MyHyV' está medicándose

Steisy se ha sincerado como nunca sobre su aumento de peso. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha abierto por completo en su canal de ‘mtmad’ y ha revelado el verdadero motivo por el que está medicándose. Asegurando que no quiere hacer un drama por el hecho de haber engordado, ha contado todos los detalles sobre lo que le está ocurriendo acompañada por su novio Pablo.

“Es un tema muy delicado”, ha asegurado la extronista de ‘MyHyV’ al inicio de su vídeo. Antes de comenzar a aclarar todo sobre la complicada situación que está viviendo, la andaluza ha querido matizar que no está vendiendo su vida como muchos insinúan. “Yo no cuento todo. Solo sabéis un 5% de lo que me pasa”, ha dicho mirando fijamente a la cámara.

Por primera vez, Steisy ha confesado el trastorno que le han detectado hace unos meses y por el que tiene que tomar una medicación específica, algo que ella no quería hacer en un principio. “Me da miedo ir al psiquiatra porque hay cosas que no quiero contar (…) No quiero acordarme de las cosas malas que he hecho. Me da pánico”, ha asegurado.

La exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar ponerse a llorar y ha sido Pablo el que continuado explicando los duros momentos que han vivido durante su relación por este inesperado trastorno. “Has tenido una cantidad de traumas que no has exteriorizado. Empezaste en la noche, luego en la tele y no has parado de currar”, ha contado su novio mientras trataba de calmar a Patricia con sus cariñosas palabras.

Steisy se emociona hablando de su problema de salud en 'mtmad'