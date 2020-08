Amador Mohedano habla sobre su relación con Rocío Carrasco y se sincera sobre Rocío Flores: "La verdad es que da tristeza y pena"

El hermano de Rocío Jurado habla sin tapujos sobre Rocío Flores y Rocío Carrasco

Amador Mohedano se ha pronunciado sobre su complicada relación con Rocío Carrasco, su sobrina. El hermano de Rocío Jurado ha hablado sin tapujos sobre este tema y ha aclarado también en qué punto se encuentra la relación de Rosario Mohedano con su prima. Por si fuera poco, el ex de Rosa Benito también se ha sincerado hablando de Rocío Flores.

Tras más de tres meses sin ver a sus seres queridos, debido a que Amador vive en Chipiona, por fin ha tenido lugar ese esperado reencuentro. Eso sí, aprovechando su visita a Madrid, hace varias semanas, para ser entrevistado en ‘Sábado Deluxe’, pudo reunirse con sus familiares en el hotel donde se hospedó.

Ahora, el hermano de Rocío Jurado ha hablado alto y claro y ha asegurado que no tiene miedo de recibir una demanda por parte de su sobrina. “No me ha llegado nada. Pero vamos, que si llega, como he dicho otras veces, vamos toda la familia”, ha señalado ante los periodistas de ‘Chance’ con la sinceridad que le caracteriza.

Pero esto no es todo. Por si fuera poco, Amador ha explicado que su hija ya no tiene relación con Rocío Carrasco. Y es que, Rosario Mohedano era la única de la familia que seguía manteniendo una buena relación con Rocío. Por las palabras del ex de Rosa Benito, parece que su relación se podría haber roto para siempre.

Sobre los que también ha hablado el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha sido sobre Rocío Flores y David Flores, los hijos de Rocío Carrasco. Amador también ha podido disfrutar de su compañía y esto ha sido lo que ha comentado sobre ellos: “Hombre, ¿sabes qué pasa? Que se toca mucho el sentimiento, se toca mucho el corazón y la verdad es que da tristeza y pena, pero bueno, cada uno es cada uno”.

Hace tan solo unos días, toda la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Amador y Gloria Mohedano, donde él mismo ha asegurado que todos se lo pasaron genial. “Celebramos el cumpleaños de mi hermana, no he dormido todavía”, ha dicho el ex de Rosa Benito a la vez que ha expresado lo cansado que estaba tras la celebración de ese evento.

La opinión de Amador Mohedano sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac