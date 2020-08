Adara Molinero se confiesa sobre su hijo y habla de Hugo Sierra: "Tengo derecho a irme de vacaciones"

La cosa no ha quedado ahí y Adara Molinero ha querido aclarar que su hijo está con su padre, Hugo Sierra. “Tiene derecho a estar con su papá y yo también tengo derecho a irme de vacaciones cuando mi hijo está con su padre. Así que nada, aclarar eso solamente”, ha sentenciado mostrándose un poco indignada tras leer los mensajes que ha recibido.

Con sus palabras, claro está que ninguno de sus seguidores va a conseguir amargarle las vacaciones, que están siendo de lo más completas. Adara y Rodri están aprovechando el tiempo al máximo y han tomado la inesperada decisión de compartir todos y cada uno de los detalles de su viaje. “Como estoy preocupadísima me voy a comer un perrito caliente en este chiringuito y luego me voy a ir a la playa”, ha señalado la modelo.

Adara y Rodri, más felices que nunca

Al margen de este encontronazo de Adara Molinero con sus seguidores, lo cierto es que la exconcursante de ‘GH’ no puede estar más feliz junto a Rodri Fuertes. Los dos nos han enseñado el impresionante hotel en el que se encuentran alojados y no dejan de compartir numerosas muestras de cariño a través de sus perfiles de Instagram, donde los dos arrasan como influencers. Todo parece indicar que Adara y Rodri ya no están dispuestos a esconder su relación nunca más.