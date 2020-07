Amador Mohedano arremete contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac y habla de la herencia de la Jurado

La voluntad de Rocío Jurado no se ha cumplido: su familia está rota y no parece que se vaya a reconciliar. Amador Mohedano culpa a Rocío Carrasco de esta ruptura que tanto dolería a ‘la más grande’. Nuestro invitado no entiende cómo puede estar tantos años sin hablarse con sus hijos y considera que ella se ha alejado voluntariamente del resto de la familia.