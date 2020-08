Noemí Merino posa en bikini y muestra su cambio físico tras perder 12 kilos: "Encantada con lo que me regala la vida"

Noemí Merino ha conseguido dejar sin palabras a sus seguidores. Si hace unos meses conseguía sorprender a todos con su cambio tras perder diez kilos , ahora ha posado en bikini y no ha dejado indiferente a nadie con su impresionante transformación física. La que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha perdido 12 kilos y no puede estar más feliz con su cambio físico.

"Encantada con lo que me regala la vida", ha escrito la exconcursante de 'GH' en el texto que acompaña a la fotografía que ha compartido en su perfil oficial de Instagram. En ella, podemos ver a la canaria posando en bikini y luciendo su nueva figura. Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y han sido muchos los que han comentado su publicación.

En una entrevista en exclusiva para 'Outdoor', en la que no dudó en enseñarnos a su hija, Noemí contó todos los detalles de su nueva vida familiar tras la llegada de su pequeña. Además, no dudó en hablar sobre su cambio físico y aseguró que había perdido un total de 12 kilos. "Pesaba unos 64 kilos. Me había hinchado un montón y mi barriga creció mucho. Lo pasé supermal con el embarazo", confesó entre otras muchas cosas.