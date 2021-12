Amor Romeira saca a la luz unos comprometedores audios de Michu: "Escuchen lo que dice"

La exconcursante de 'GH 9' ha hecho públicos mensajes y audios de la ex de José Fernando

Ambas se han enzarzado en una discusión por redes en la que también podría estar implicada Gloria Camila

Michu y Amor Romeira se encuentran a un paso de los tribunales. La ex de José Fernando y la exconcursante de 'GH' se han visto envueltas en una tremenda trifulca que podría acabar llevándolas a verse las caras en los juzgados. Una guerra que estallaba a través de sus teléfonos personales y que ha acabado trasladándose a las redes sociales, donde los ejércitos de seguidores de ambas ya se han posicionado después de que la canaria sacase a la luz unos comprometedores audios de la exnuera de Ortega Cano.

Después de recibir una información comprometida, Amor Romeira decide ponerse "en manos de quien lo tengo que poner, porque es heavy, heavy, heavy" y, además, hablar directamente con Michu "para decirle las cuatro cosas que le tengo que decir".

Aunque el contenido de esos informes obtenidos por Amor no ha visto la luz, todo parece indicar que en esta historia también estaría implicada Gloria Camila, amiga de la canaria, a quien esta ha defendido en múltiples ocasiones.

Tal y como ha desvelado la que fuera concursante de la novena edición de 'Gran Hermano' tras compartir los audios que recibió de la propia Michu, a esta no le habría sentado nada bien que la Amor estuviese en posesión de esos documentos. Algo que ha alterado mucho a la excuñada de Gloria Camila, que ha terminado siendo acusada públicamente por Romeira de "tránsfoba", "parásito de la familia Mohedano" y "mala persona".

"Nos salió tránsfoba y cateta, porque decir que una mujer trans no puede ser madre es un gran error. No podemos parir, pero sí podemos ser madres", ha dicho en su defensa la canaria en este cruce interminable de acusaciones.

Ante esta situación, Michu no ha dudado en responder y plantar cara a la ex habitante de la casa de Guadalix de la Sierra, a quien ha amenazado con demandar por la vía judicial. Todo esto se ha producido tras una acalorada discusión que ha tenido lugar entre ambas, donde Michu, tratando de hacer daño a su contrincante, acabó utilizando argumentos como el de su incapacidad para ser madre por su identidad de género.

Amor parece estar de nuevo tratando de proteger a Gloria Camila y, aunque el contenido real de esa misteriosa información y el verdadero motivo de su enemistad no haya visto la luz, la justificación que ha utilizado la ex de José Fernando para decir que Amor "nunca va(s) a poder ser madre", hace alusión a un artículo publicado en 2016 por 'el programa de AR', donde fuentes cercanas a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado cuestionan la capacidad de Michu para ser madre y, por ende, la presunta paternidad de la hija que tuvo con este.

Michu se defiende de los ataques en redes de la exconcursante de 'GH'

Michu no ha tenido problema en sacar a la luz de nuevo este artículo. Ella es fiel conocedora de su verdad y su hija, que es el vivo retrato de Gloria Camila, es el mayor tesoro de su vida. "Defiende eso, chuli. Y no manipules todo. Ojo cómo te diriges a mí, sé que te aburres y quieres carnaza, pero como me aburras a mí, la guerra será judicialmente, así que no te retrates", escribe la madre de María del Rocío Ortega en sus redes.

"Sé que es difícil llegar a casa y estar vacía, tan vacía que, en vez de meterte en la cama a dormir con alguien, te metes en la vida de los demás (…) Primero me escribes insultando, ahora esto. Te he visto una vez en mi vida, ¿intentas buscar protagonismo? Mira que el juzgado queda cerca", continúa diciendo mientras asegura que no le importa nada lo que opine sobre ella.