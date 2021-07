"Con este tema sois muy pesados. Mi relación con Gloria Camila está por encima del documental de la hermana", ha comenzado Amor Romeira a través de un cuestionario de Instagram. Y es que para la canaria no hay que juzgar a todos por los hechos de uno: "Mi opinión es que Gloria Camila no es responsable de lo que Antonio David Flores le hiciera a Rocío Carrasco". Además, la exconcursante de 'GH' ha lanzado un dardo envenenado a la nueva colaboradora de 'Sálvame': "Ella no ha estado como hermana mayor al lado de Gloria Camila cuando más la ha necesitado".