Después de todo lo que está viviendo y de las polémicas que salpican también a su marido, José Ortega Cano , Ana María Aldón aguanta con una sonrisa la situación y todo lo que se está diciendo de ellos desde que Rocío Carrasco decidiera dar su testimonio. La exconcursante de 'Supervivientes' no se ha cansado de proteger al diestro ante su delicado estado de salud y de mostrar su mejor cara en estos momentos complicados.

Su refugio ante las adversidades, ella lo tiene claro: su hijo José María que cada vez está más mayor y del que la colaboradora de 'Viva la vida' trata de proteger de todo el ruido mediático y de las cámaras. Sin embargo, y aunque ella no es muy dada a mostrar a su hijo en las redes, en esta ocasión ha hecho una excepción porque ha querido presumir ante los seguidores de su talento oculto .

Después de demostrar en público y sin ningún rubor de que "no hay un corazón en este mundo que te pueda querer más que el mío", la colaboradora de 'Viva la vida' ha querido presumir del talento que se gasta su hijo y lo orgullosa que está de su "pequeño hombrecito de ocho años" por esa asombrosa capacidad que tiene ante el piano.

Ana María Aldón habla sobre su tratamiento psicológico

Los recuerdos del relato de Rocío Carrasco le han traído de su pasado, los difíciles momentos que vivió de niña cuando fue testigo de los malos tratos de su padre a su madre . Sin querer posicionarse en nada y, siempre protegiendo a su marido, la colaboradora de 'Viva la vida' ha hecho público que en determinadas circunstancias sí comparte el sentir de la hija de Rocío Jurado: "Yo también he necesitado ayuda psicológica , como ella, de hecho cuando me fui a 'Supervivientes' la estaba recibiendo".

Ana María ha explicado que comprende las palabras de Rocío Carrasco y el hecho de que no se sienta preparada para hablar con su hija, pero que de la misma manera se solidariza con el dolor que está viviendo Rocío Flores: "A mí lo que me gustaría es que esa madre y esos hijos volvieran a tener relación y solucionasen sus problemas".

Su demostración de amor a Ortega Cano

De su puño y letra ha escrito una carta dirigida al torero, destinada a acabar con los rumores de crisis y a demostrar que está junto a él incondicional, aunque ahora no sean sus mejores momentos. Una publicación que llega en una fecha de lo más especial para el matrimonio, que está de celebración de su noveno aniversario. "Nueve años juntos. En el camino hubo quien sí y quien no, poco nos importó su opinión. Te quiero", ha escrito la que fuera concursante de 'Supervivientes', junto a un 'hashtag' de lo más significativo: "el amor no tiene edad".