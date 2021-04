Ana María Aldón: "Yo entiendo a Rocío Carrasco porque también he estado en tratamiento psicológico"

La colaboradora ha explicado que no quiere posicionarse a favor de ninguna de las partes, pero que entiende por lo que Rocío Carrasco está pasando porque ella también lo ha vivido: "Yo también he necesitado ayuda psicológica , como ella, de hecho cuando me fui a 'Supervivientes' la estaba recibiendo".

Ana María Aldón recibe "insultos muy graves" en las redes sociales

A raíz de la docuserie, Ana María Aldón está recibiendo insultos muy graves a través de las redes sociales: "Me están diciendo cosas muy feas por mis opiniones, insultos que yo no había escuchado nunca antes". La colaboradora de 'Viva la vida' asegura que en estos momentos no está recibiendo ayuda psicológica pero no lo descarta: "Si sigo así voy a necesitarlo porque, aunque la gente no lo entienda, lo estoy pasando muy mal, por las noches me cuesta dormir, solo escucho las voces de esta guerra por un lado y por el otro y yo me siento en medio".