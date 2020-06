Relacionan a Adara Molinero y Rodri de nuevo: las declaraciones que les unen

Las últimas declaraciones de Adara han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible relación con Rodri

Adara Molinero lo ha vuelto a hacer. Las últimas y sorprendentes palabras que ha pronunciado en un directo de Instagram con su madre no han pasado desapercibidas para ninguno de sus seguidores, que siempre examinan al detalle todo lo que dice. La ganadora de 'GH VIP 7' se ha confesado sobre un encuentro que finalmente nunca tuvo lugar y Rodri ha acabado convirtiéndose en el centro de atención nuevamente.

"Va a ser un directo interesante. Vamos a decir muchas que pensamos", ha comenzado asegurando la exconcursante de 'Gran Hermano' antes de comenzar a sincerarse ante sus más de 800.000 seguidores. Entre confesión y confesión, ha hecho estas inesperadas declaraciones: "Hoy he estado pensando, casi me sale humo de la cabeza. Yo siempre he sido un alma libre, me gustaba vivir y nunca me ha importado lo que pensara la gente".

La cosa no ha quedado ahí y la ex de Hugo Sierra y Gianmarco ha asegurado lo siguiente: "Últimamente me pasa que me importa mucho lo que digan los demás. No hago cosas por el qué dirán. Me da como respeto, a ver si va a ser una fobia o algo”. Su madre ha querido ahondar más en este tema y le ha preguntado si estaba diciendo esto por algunos amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 17 Jun, 2020 a las 10:43 PDT

La respuesta de Adara no se ha hecho esperar y esta ha sido la contundente respuesta que le ha dado a su madre ante las miles de personas que estaban viendo su directo de Instagram: "Amigos o no amigos. Por ejemplo, hace poco quería quedar con una persona y no lo he hecho por el que dirán. Me he dado cuenta y ahora voy a hacer lo que quiera. A partir de ahora voy a hacerlo porque esa ha sido mi forma de ser siempre y siempre he ido con la verdad por delante. Voy a hacer lo que me dé la gana y el que quiera entenderlo bien".

Adara y Rodri 'GH', relacionados de nuevo

Los fans de la modelo, que no son pocos, no han tardado en reaccionar a sus palabras y, mientras seguía hablando, el nombre de Rodri ha comenzado a salir en numerosos comentarios. "Que se va a liar con Rodri ahora", señalaba una de sus seguidoras inmediatamente después de que haya hablado de ese encuentro que finalmente nunca tuvo lugar.