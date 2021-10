Anabel Pantoja recibe una oleada de críticas en su última publicación: "Sois despreciables"

La sobrina de Isabel Pantoja ha recibido numerosas críticas tras compartir en Instagram una foto en bikini

Anabel Pantoja se ha visto obligada a defenderse de los insultos

Anabel Pantoja ha recibido una oleada de críticas en su última fotografía publicada en Instagram. Ante el aluvión de insultos y comentarios negativos, la sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora de 'Sálvame' se ha visto obligada a defenderse y a responder a todos y a cada uno de los hirientes mensajes que ha recibido en las últimas horas, que hacen alusión tanto a su físico como a su nivel de vida.

El éxito en redes sociales de Anabel es algo ya innegable. Con más de un millón y medio de seguidores, la sevillana se ha convertido en uno de los perfiles más buscados en las redes sociales. Sin embargo, esta fama puede llegar a convertirse en todo un arma de doble filo, y esto mismo es lo que ha experimentado la televisiva en su última publicación en Instagram.

Tras haber disfrutado de un fin de semana de ensueño con unos amigos junto a los que ha disfrutado de un exótico resort con piscina, Anabel Pantoja se ha convertido en objeto de todo tipo de críticas. Sin comerlo ni beberlo, la sobrina de la tonadillera ha recibido una oleada de insultos de los que se ha visto obligada a defenderse, precisamente, a través de Instagram.

Con el rostro muy serio y en un tono de voz un tanto apagado, la colaboradora de 'Sálvame' se ha armado de valor para responder a estos mensajes con toda la serenidad que ha sido capaz de reunir. Y es que, aunque en ocasiones ha estado a punto de romper a llorar, Anabel ha hecho todo lo posible por hacerse oír sin que las lágrimas nublen su discurso.

"No sé ni por dónde empezar", ha reconocido la que fuera concursante de 'Supervivientes' por un breve periodo de tiempo. "Me he parado a mirar la publicación que subí ayer y la mayoría de los comentarios son diciéndome que no trabajo y que solo vivo del cuento y del apellido", ha comenzado explicando en referencia a su última foto, donde podemos verla disfrutando del buen tiempo en bikini. Un 'post' que se ha convertido en todo un hervidero de odio e insultos.

Aunque está muy orgullosa de su apellido, la influencer ha querido dejar claro que todo lo que tiene se debe a su trabajo. "Que no esté en la televisión no significa que no trabaje", ha señalado la colaboradora, que ha asegurado que estuvo toda la semana pasada inmersa en las nuevas colecciones de su línea de joyas.

"No estoy obligada a dar explicaciones, pero me ha llamado la atención la cantidad de comentarios que he recibido por este tema. Esta semana viajo a tres ciudades distintas para seguir trabajando. Yo respeto todos los trabajos, así que, por favor, respetad el mío", ha comentado la prima de Kiko Rivera mostrándose muy molesta.

Además, estos no han sido los únicos mensajes que ha recibido en las últimas horas. Y es que la colaboradora de 'Sálvame' también ha sido duramente criticada por su físico. "Los comentarios del físico no me hacías daño, pero me han parecido tan crueles…sois despreciables", ha sentenciado la 'pantojita' enumerando todos los insultos que ha recibido: desde "parece que estás embarazada", "vaya abdominales raros", hasta "esperpento" o "eres un trozo de tocino".