La falda que tú también querrás estas navidades: Anita copia el 'look' a Laura Matamoros

Dos hermanas y una falda viral en plena Navidad. Este sería el título perfecto de cualquier comedia romántica americana que se ha converitido en REALIDAD gracias a las hermanas Matamoros , nuestras Kardashian 'typhical spanish'. Anita y Laura han lucido el mismo 'look' y nosotros os contamos quién se lo puso primero, cuánto cuesta el modelito en cuestión y cómo es la famosa prenda que ha conquistado a las hijas del colaborador de ' Sálvame '.

Podemos asegurar que la primera en usar la falda fue la propia Laura Matamoros, que posó frente a un espejo y subió las 'stories' a su perfil de Instagram hace semanas. La prenda llamó la atención no sólo por lo llamativa (tiene detalles de tiras con cristal y aperturas en ambos laterales) sino también porque se ha convertido en el total look pre navideño de muchas influencers. Eso sí, nada hacía presagiar que su propia hermana le copiaría el 'look' en un evento de lo más especial.