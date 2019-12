El ictus de Jorge Javier, el caso Cantora o el parto de Verdeliss: Doce noticias 'Outdoor', mes a mes

La primavera con salseo sienta mejor. Este año 2019 disfrutamos como auténticos enanos de feria con el cara a cara que protagonizaron Jonathan y Yoli de 'GH 1'5 en su canal de 'Mtmad'. La ex pareja no se cortó un pelo y sacó a relucir todos y cada uno de los trapos sucios de su historia de amor. Una dosis de llantos y berrinches de los que nos gustan.

¿Queríamos movida? Pues tuvimos dos tazas. El mes de junio trajo consigo la ruptura entre los dos camareros más carismáticos del restaurante de ‘First Dates’. Matías era el primero en dar la noticia con una post en Instagram en el que agradecía a su ex los tres años de amor que habían vivido juntos. Aquello era demasiado edulocorado para ser verdad y su ex respondió con una publicación mucho más destroyer: “La hipocrecía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar".