“No he dicho nada de esto por aquí, pero ya sabéis que a mí madre la ingresaron por el tema covid y muchos me decíais que qué había pasado, que yo había hecho por aquí vida normal”, ha empezado a explicar haciendo referencia a las críticas que había recibido tras hacerse público que la actriz pasó unos días en el hospital. Paz explicó a sus seguidores hace unos días que a partir del quinto día tuvo fiebre. "Me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que al octavo día empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", momento en el que decidió acercarse al hospital y allí la dejaron un par de días.