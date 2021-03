Todavía sin poder creérselo y completamente rota, así es como está Ares Teixeidó desde que se enterase de la terrible noticia de la muerte de Àlex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico. Un golpe muy duro para ella al considerar al concursante de 'Operación Triunfo' un amigo, un hermano al que no podrá volver a ver y eso es algo que "no es capaz de comprender", tal como ha escrito la exconcursante de 'GH VIP' en una desgarradora carta de despedida.

Con una tierna fotografía en la que aparece ella tumbada sobre el brazo del concursante del mítico programa de 'OT1', Ares Teixidó ha empezado a expresar cómo se siente y lo devastada que está desde que conociese el triste desenlace de su amigo Àlex Casademunt: "Me he quedado perdida en tu último te quiero. No soy capaz de abrir los ojos y sentir que esta es la realidad", comenzaba escribiendo la periodista para pasar a recordar la conversación que tuvo con él, justo cincuenta minutos antes de la tragedia.

"No soy capaz de comprender que nunca más podré enfadarme contigo, que el dolor de mi boca de reír gracias a ti ahora solo será este dolor en el pecho de llorar por no poder verte. Odio tener que rebuscar tu voz y nuestros momentos en esta pantalla que no me va a dejar volver a acurrucarme en tu brazo nunca más como en esta foto", ha seguido desahogándose Ares en una publicación en la que han tratado de consolarla muchos de sus amigos que sabían la unión que tenía ella con Àlex.