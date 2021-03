Marta López se despide de su amigo Àlex Casademunt tras su muerte: "Un trocito de mí se ha ido contigo"

La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha dedicado unas emotivas palabras a su "amigo y socio" al enterarse de su fallecimiento

Probablemente sea uno de los golpes más duros recibidos para Marta López. Su amigo y "socio" como ella llamaba a Àlex Casademunt fallecía a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona). Sin podérselo creer por todas las cosas que tenían planeadas, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha tenido que hacer frente al terrible titular que copaba todas las cabeceras españolas y le ha escrito unas emotivas palabras de despedida.

"No me lo puedo creer, cómo te has ido así, tan pronto... Mi Sosi, mi amigo, mi confidente. no me lo puedo creer. Eres parte de mi vida, han sido 20 años juntos Sosi, 20 años de risas, negocios, cariño... mucho cariño, complicidad, juntos creamos un proyecto", ha escrito en su última publicación de Instagram junto a una foto de los dos en la que aparecen riendo.

La trágica noticia dejaba a Marta López en shock y con una frase que continuamente se repetía en su despedida: "No me lo puedo creer" y ante el dolor de la colaboradora de Telecinco las reacciones no se hacían esperar y le llegaban a sus redes multitud de mensajes de cariño: "Estoy sin palabras, desde el cielo cuidará a su familia y amigos", "Lo siento de verdad, toda la paz y serenidad para su familia y para ti", le han escrito.

Y es que tal como Marta López ha querido recordar, a ella le unía una relación muy especial con Àlex Casademunt. Emprendieron proyectos juntos, compartieron confidencias y habían quedado en hacer muchas más cosas tal como ella misma ha descrito: "Me prometiste que me ibas a ayudar..." pero no les ha quedado tiempo. Algo que Marta López nunca se podría haber llegado a imaginar.

Para ella, Àlex Casademunt siempre ha estado presente en los momentos importantes de su vida. A algunos de esos recuerdos Marta se ha remitido: "Cierro los ojos y nos veo en el barco, en Punta Umbría donde tanto nos gustaba estar, con tu guitarra, escribiendo canciones, cantando, siempre sonriendo, soñando en todo lo que ibas a hacer" y esos 20 años de amistad se le han venido encima. Junto a él, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha visto también cómo Àlex se convertía en padre y ese momento llenaba el alma del cantante.

Su emotiva despedida terminaba con la sensación de vacío que siente ahora: "Se que un trocito de mi se ha ido contigo y una parte de ti siempre estará conmigo. Hoy rezaré por ti Sosi. Te quiero mucho y es que... No me lo puedo creer. 😥💔DEP", escribía para decirle adiós a su amigo del alma.

