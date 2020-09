Arturo Requejo olvida a Merche y presenta a su novia: “Llevamos desde junio enamorados”

“Compartimos las mismas ideas en cuanto a la vida. Llevamos desde junio enamorados”, ha contado el ex gran hermano a Outdoor cuando le hemos preguntado por esa misteriosa chica de la que no se separa en ‘La morada de Letur’, su lugar de retiro, desde hace unos meses. El vasco, con la amabilidad que le caracteriza, ha confirmado que está feliz junto a ella y que desde que “le fui a hacer la tarima para el yoga no nos hemos separado”.