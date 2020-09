Noemí Salazar habla de su lucha contra el coronavirus: "No estoy del todo bien"

“Hola familia, cuánto tiempo sin pasarme por aquí. Os quiero explicar un poquito por qué he estado desaparecida”, ha comenzado expresando a través de sus redes sociales. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha explicado que ha estado inactiva porque no tenía “fuerzas” para contar todo antes. Asegurando que ahora se encuentra un poco mejor, ha querido aclarar qué ha pasado y por qué ha estado ausente en sus redes sociales.

Todo tenía una explicación que hemos podido saber ahora gracias a la confesión que la influencer ha querido hacer públicamente: “He estado malita. He cogido el COVID-19 y la verdad que a mí me han dado muchos síntomas. Lo he estado pasando un poquito mal y he estado en casa aislada. Me quedan ya dos o tres días para terminar el aislamiento”, ha contado con total sinceridad.