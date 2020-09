En contacto con la naturaleza y alejados de los focos, Merche y Arturo formaron una bonita familia junto a Ambika , la niña que la gaditana adoptó a los pocos meses de comenzar su noviazgo con el de Irún. Sin embargo, aunque parecían estar dispuestos a pasar toda la vida juntos, el cuento de hadas protagonizado por Arturo y Merche llegó a su fin a comienzos de año. La cantante de ‘Eras tú’, muy discreta con su vida privada, no se pronunció acerca de esta inesperada ruptura, pero Requejo sí que lo hizo. Arturo salió de su particular eco-refugio y rompió su silencio para asegurar que había mantenido diferentes encuentros con la exreportera de ‘Socialité’ y ex de Alfonso Merlos, Alexia Rivas, cuando explotó el escándalo conocido como ‘Merlos Place’. Nos lo contó en 'Bendito Internet' :

Valiente, luchadora y comprometida. Así es la intérprete gaditana, quien no ha perdido la sonrisa ni las ganas de comerse el mundo tras la ruptura con el que fuera su pareja durante más de siete años. A pesar de que la pandemia de la COVID-19 no está poniendo las cosas fáciles al mundo de la cultura, la cantante puede presumir de haberse subido recientemente a los escenarios. Priego y Córdoba han sido dos de las localidades en las que la andaluza ha tenido la oportunidad de coger el micrófono y deleitar (y emocionar) al público.

Aunque Merche, como el resto de artistas, aún no ha podido retomar al completo su actividad, la ex del televisivo también ha podido ‘colarse’ en los estudios de grabación para preparar nuevo material para sus fans y… ¡Darlo todo!

Merche no solo está muy atenta a las tendencias que invaden la industria textil, sino también a las novedades del mundo de la belleza. A sus 46 años, la cantante de ‘Tres vidas’ puede presumir de estar en plena forma. Sin embargo, no todo es fruto de la genética. Merche sigue a rajatabla un estilo de vida saludable, que le permite estar bien tanto por dentro como por fuera. La filosofía de vida de la artista se basa en cuidarse y quererse a uno mismo y, bajo esta importante premisa, ha creado un nuevo proyecto que promete darle grandes alegrías: ‘Merche Beauty’.

No cabe duda de que, a pesar de que 2020 no está siendo un año sencillo para Merche por partida doble, no hay nada que borre la sonrisa de la cara de la cantante. No hay nada que frene a la andaluza, quien continúa sumando nuevos proyectos, aventuras e ilusiones, mientras cuenta los días para poder volver a subirse a los escenarios. Eso sí, todo sin separarse ni un momento del que ha sido y será el gran amor de su vida, la pequeña Ambika.