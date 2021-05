Eva Paz 'GH', obligada a echar el cierre a su negocio por la pandemia: "Ha sido un duro golpe"

La recordamos todavía por 'Gran Hermano 2' : Eva Paz protagonizó la primera boda en directo con Emilio Lozano y la ilusión en su mirada o de su sonrisa natural no se olvida ni aunque pasen veinte años. Alejada de la televisión, pero guardando muy buenos recuerdos de aquellos días en la casa de Guadalix, la vida para aquellos concursantes de reality tenía planes por separado . El amor de verdad lo encontró ella en los brazos del futbolista Alfonso Vera Quintero y fue así como se convirtió en una feliz mamá de tres hijos.

Por todo esto a día de hoy Eva Paz se sigue sintiendo "privilegiada", a pesar de que haya tenido que vivir en su propia piel la crudeza de la pandemia como tantas otras personas. Esta difícil etapa, provocada por el coronavirus, le ha afectado y, aunque confiesa que "ha sido un duro golpe", lo suyo han sido pérdidas económicas y, por suerte, no ha tenido que lamentar la muerte de un familiar o de un amigo y el hecho de ni siquiera poder despedirse.

El negocio de Eva Paz, cerrado por el coronavirus

Sin embargo, su "rinconcito de ilusión, amor, creatividad y mucha positividad" se ha visto muy perjudicado por las fuertes restricciones sanitarias. "No pudo ser", ha manifestado la exconcursante de 'GH' todavía con mucha pena por lo sucedido. " Mi negocio 'India Soul' no aguantó y tuvimos que cerrar como tantísimos otros negocios. Imagínate la impotencia, pero la situación era insostenible".

Una dura pérdida que le ha hecho darse cuenta de muchas cosas, aunque la pandemia no le haya supuesto un antes y un después en su forma de ver la vida. Eva Paz ya "sabía valorar lo verdaderamente importante" y ha seguido con su actitud optimista por delante para ver lo que le depara ahora el destino. "Soy una persona de agradecer todo. Soy muy consciente de la suerte que tengo (al tener salud, familia, amigos, amor) y las pequeñas cosas bonitas del día a día".

Un nuevo ciclo: el día a día de Eva Paz 'GH'

Además de estar completamente volcada en el deporte y en hacer una vida de lo más saludable posible, tanto física como mentalmente, Eva Paz ha visto cómo el proyecto en el que tenía depositadas tantas ilusiones no ha podido sobrevivir a la complicada situación que se atraviesa. Un mazado que ella combate con positivismo porque "siempre se abren nuevas puertas cuando menos te lo esperas", tal como nos confiesa, además de que nunca pierde la fe en que siempre hay nuevas ideas y caminos por emprender.

El suyo lo tiene claro que es junto a su familia, su motor , los que hacen de su día a día algo especial. "Son lo más grande que tengo", admite y que eso no se ha venido abajo. ¡Todo lo contrario! La exconcursante de 'GH' ha sabido sacar una lección muy valiosa de todo esto con la que quiere animar a otros que puedan estar pasando por una situación similar: "Soy optimista por naturaleza y a todas las etapas de mi vida les encuentro su encanto. Me gusta mucho terminar ciclos y empezar de nuevo. Siempre hay proyectos futuros".

La relación con sus compañeros de 'Gran Hermano'

Tras salir de 'GH' y casarse con su compañero de edición, Eva visitó un plató de televisión para explicar cómo fue la ceremonia y posterior ruptura. La catalana confesó que "no estaba enamorada, sino trastornada", mientras que otros concursantes de 'GH 2' como Marta López revelaron que ella pilló a Emilio con otra persona en la cama. La vida dio un giro de 180 grados para la catalana, quien no regresó al medio. Ella se ha mantenido feliz en su vida anónima, pero no se ha olvidado de los que fueron sus compañeros de experimento social.