Hugo Molina 'Got Talent' cambia el tambor por la batería y se convierte en hermano mayor

Con dos años enamoró al público y al jurado tocando con su tambor marchas de Semana Santa . Hugo Molina se convirtió en el fenómeno más pequeño en hacer historia de la televisión al ganar la quinta edición de 'Got Talent' y todavía hoy recordamos cómo el pequeño decía muy serio su nombre y que él había ido allí a tocar (como no podía ser de otra manera) su tambor.

Su valentía ante las cámaras: todo un modelo con cinco años

Sin ponerse ni una chispa de nervioso, Hugo Molina dejó a todos con la boca abierta en el programa y esa naturalidad que paseó por el plató de Telecinco, no cabe la menor duda de que la tiene también fuera de la televisión. Las cámaras le quieren y no es para menos porque el pequeño ya de cinco años se sabe desenvolver con mucha soltura ante ellas y posa como un auténtico influencer con las manos en los bolsillos o con un gesto un poco canalla.

La 'familia tambor' aumenta: ¡Hugo ya es hermano mayor!

Hasta hace bien poco el ganador de 'Got Talent' era el rey de su casa, pero ahora ese trono lo tiene que compartir con una hermanita desde hace casi cuatro meses . Noa vino al mundo en febrero en un parto complicado, tal como explicó Cristina en su canal de Youtube en donde también muestra la reacción que tuvo Hugo al ver en casa a su hermana. Con mucho mimo le dio "un cariñito" mientras decía que era "muy pequeñita" y desde entonces no se separa de ella.

Hugo Molina ha cambiado el tambor por la batería

Un buen ejemplo de que Hugo Molina está creciendo y ya no es el pequeñín de dos años que apareció con un tambor es que a este instrumento le ha encontrado un sustituto. No es que se haya cansado de su mítico tambor, ¡ni mucho menos! Es que ha dado un paso más en su carrera como pequeño músico. Ya no solo se le va a conocer por el niño del tambor porque este, ¡ha dado el salto a la batería!

Sin embargo, no hace falta que nos alarmemos porque esos pinitos que está dando no le alejan de su inseparable vocación. Con su tambor ha seguido aprendiendo nuevas marchas, ha representado a Andalucía tocando este año en su día y, también se ha lucido durante la Semana Santa, aunque no hayan salido procesiones. La fiebre por Hugo Molina no se acaba y su fenómeno sigue irremediablemente creciendo tanto como él.