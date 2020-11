Mostrándose totalmente hundida tras lo ocurrido, la canaria ha compartido varias historias de Instagram en las que ha dejado claro lo mal que se encuentra. “Me han destrozado. No puedo cerrar los ojos. Solamente tengo una imagen en la cabeza. No puedo estar con mi hijo, solo le transmito tristeza”, ha señalado.

La cosa no ha quedado ahí y Aurah ha expresado que por quien más le duele todo esto es por su hijo Nyan. Estas son las palabras que le ha dedicado indirectamente a Jesé Rodríguez, del que ha decidido distanciarse por el momento: “Todo lo que me prometió, todo lo que me creí, todo lo que confié, todo lo que dejé de hacer…”.

En medio del revuelo, Jasmi, una buena amiga de la canaria, no ha dudado en sacar la cara por ella y enviarle un tajante mensaje a Rocío Amar. Estas son, entre otras, las palabras que le ha dedicado: "No puedo creer lo bajo que has caído con lo que has hecho. Jamás me imaginé que podrías hacerlo. Cuando llegaste a Las Palmas de Gran Canaria estabas perdida y quien te tendió la mano fue Aurah".