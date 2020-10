Bea se ha sincerado con sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram y ha confesado, por primera vez, cuánto mide. La exconcursante de ‘ Gran Hermano ’ no ha dudado en desvelar su altura cuando uno de sus fans le ha preguntado por este tema. Con total sinceridad, la ex de Rodri ha respondido a la pregunta del millón y lo ha hecho públicamente.

Concretamente, uno de sus seguidores de Instagram ha querido saber cuánto mide y cuánto pesa en la actualidad, a lo que la exconcursante de ‘GH’ ha contestado así: “Hola, soy un tapón. Mido 1,60 y no me peso hace muchísimo”. La valenciana ha señalado que cree que el peso no es importante: “Lo importante es mirarte al espejo y sentirte bien. El peso es solo un número, me parece horrible lo de pesarse”.